Governo, Di Maio: “alleanza con il Pd? Voto su Rosseau entro la prossima settimana”

27 Agosto 2019 23:00

Governo, Di Maio: “nostro via libera al progetto per un governo con il Partito Democratico solo la base dà l’ok”

“Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella domani completerà il secondo giro delle consultazioni e ascolterà le valutazioni dei gruppi parlamentari delle varie forze politiche. Il MoVimento 5 Stelle ha messo sul piatto dieci punti per l’Italia come base per qualsiasi discussione. Il confronto tra le forze politiche su questa base sarà portato avanti dal presidente del Consiglio che eventualmente domani potrebbe essere incaricato dal Presidente Mattarella. Alla fine di questo percorso ci sarà una proposta di progetto di governo che sarà stata condivisa tra le forze politiche che intendono entrare in maggioranza. Prima che venga sottoposta al Presidente della Repubblica, questa proposta sarà votata online su Rousseau dagli iscritti del Movimento 5 Stelle”. E’ quanto si legge sul Blog delle Stelle in un post del capo politico del M5S, Luigi Di Maio. “Gli iscritti al Movimento 5 Stelle – conclude – hanno e avranno sempre l’ultima parola”.

