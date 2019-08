Crisi di Governo il giorno dopo, mercati impazziti: vola lo spread, Piazza Affari in forte calo. Mozione di sfiducia della Lega a Conte

9 Agosto 2019 12:00

La crisi di governo fa paura ai mercati, Italia in difficoltà: lo spread vola oltre quota 230 punti

E’ caos sui mercati dopo la crisi del governo Lega-M5S. Il terremoto di ieri ha lasciato degli strascichi evidenti: il differenziale tra Btp e Bund, schizzato già ieri di oltre 10 punti, oggi continua la sua crescita e in mattinata schizza a 234 punti con il rendimento del titolo decennale italiano all’1,74%. Piazza Affari è in evidente rosso dove il Ftse Mib parte in deciso calo e arretra dell’1,34%.

Governo, la Lega presenta mozione di sfiducia contro Conte al Senato

La Lega fa sul serio e presenta una mozione di sfiducia contro Conte al Senato. Il Governo è ad un passo da fine.

Governo, Salvini stacca la spina: “si torni al voto”

Ieri lo strappo tra Lega e M5S con Salvini che ha deciso di staccare la spina. “Andiamo subito in Parlamento per prendere atto che non c’è più una maggioranza, come evidente dal voto sulla Tav, e restituiamo velocemente la parola agli elettori”. Il leader della Lega, dopo un’ora di colloquio con Giuseppe Conte è chiaro: “le vacanze non possono essere una scusa per perdere tempo e i parlamentari (a meno che non vogliano a tutti i costi salvare la poltrona) possono tornare a lavorare la settimana prossima, come fanno milioni di Italiani”. Di Maio invece, dal canto suo, afferma: “non abbiamo paura di andare al voto”. Il 13 ottobre potrebbe essere la data utile per il ritorno alle urne.

Governo, il Premier Conte sfida Salvini: “andrò in Parlamento”

In tarda serata il Premier Conte decide di sfidare Matteo Salvini: “sono pronto di andare in Parlamento, questo non è il governo dei no. Il leader della Lega deve dare spiegazioni al paese della brusca interruzione, mettendo i sondaggi davanti ad interesse della nazione”

