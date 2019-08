26 Agosto 2019 20:54

La leader di Fratelli d’Italia si scaglia contro il PD: “Per loro solo fare inciuci di palazzo per fregare la volontà popolare è democratico”

“Partito il bombardamento mediatico della sinistra contro Fratelli d’Italia. Per il Pd chiedere il voto è sovversivo, andare in piazza a manifestare è sovversivo, scrivere sui social è sovversivo. Per loro solo fare inciuci di palazzo per fregare la volontà popolare è democratico”. Così su twitter la leader di Fdi Giorgia Meloni.

