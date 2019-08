7 Agosto 2019 21:54

Resa dei conti nel Governo, la Lega “minaccia”: “subito rimpasto o si vota”. Movimento 5 Stelle preoccupato, intanto Salvini vede il Premier Conte

Dopo il voto in Senato a favore della Tav e la sconfitta del M5S nella mozione “No Tav”, nel Governo c’è aria di resa dei conti. A Palazzo Chigi si è tenuto un colloquio tra il Premier Giuseppe Conte e il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini. Nel colloquio con il premier il leader della Lega, secondo quanto viene riferito, avrebbe chiesto una vera e propria rivoluzione con nomi nuovi e un “contratto” rivisto altrimenti “meglio andare a votare”. Luigi Di Maio, dopo il colpo incassato al Senato, vede i suoi, ma il Movimento 5 Stelle sembra preoccupato e messo in un angolo: la sconfitta di oggi brucia. Attesa per il comizio di Salvini a Sabaudia.

