Giovane escursionista romano salvato a Vulcano [VIDEO]

5 Agosto 2019 22:45

Recuperato da un elicottero dei Vigili del fuoco del Reparto Volo di Catania l’escursionista rimasto in difficoltà sull’isola di Vulcano

L’uomo (L.P.), romano di 24 anni, in mattinata si era avventurato alle pendici del cratere, quando ha perso l’orientamento non riuscendo a trovare la via del ritorno. Col proprio telefonino ha chiamato il numero unico di soccorso, il quale ha provveduto ad allertare la sala operativa dei Vigili del Fuoco del comando di Messina. Le procedure di soccorso si sono attivate immediatamente: l’elicottero dei Vigili del fuoco (Drago 62) dopo aver individuato l’escursionista provvedeva al recupero, effettuato con l’ausilio del verricello. L’uomo era visibilmente scosso e con un principio di disidratazione, ma non presentava evidenti problemi fisici. L’elicottero successivamente atterrava nella piazzola di Vulcano, dove L.C. veniva affidato ai Carabinieri che provvederemo a condurlo alla Guardia Medica per i controlli del caso.

