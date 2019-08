16 Agosto 2019 20:50

L’ex campione del ciclismo italiano Gimondi colto da malore a Giardini Naxos

Tragedia in mare a Giardini Naxos, in provincia di Messina. L’ex campione del ciclismo italiano Felice Gimondi è morto per arresto cardiaco questo pomeriggio mentre faceva il bagno in mare. Gimondi avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 26 settembre. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei medici del 118 e di alcuni bagnanti.

