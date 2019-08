Emergenza ghiri nei Nebrodi: ad Ucria saranno liberati i rapaci

14 Agosto 2019 17:30

Troppi ghiri nei Nebrodi: via libera alla liberazione dei rapaci

Troppi ghiri nei comuni dei Nebrodi. Per questa ragione a Ucria, al fine di salvaguardare la produzione di nocciole, saranno liberati i rapaci recuperati dal Centro fauna selvatica di Ficuzza. Verranno posizionate cassette-nido per facilitare il ritrovamento dei luoghi idonei alla nidificazione.”Vicini a produttori e residenti, continua il nostro impegno per la risoluzione di un’annosa questione a cui stiamo concretamente lavorando, fin dall’insediamento del governo Musumeci – dice l’assessore regionale all’Agricoltura Edy Bandiera- In linea con il piano regionale redatto dall’assessorato e che ha avuto il parere favorevole dall’Ispra è stata disposta la liberazione dei rapaci al fine di concorrere al ripristino dell’equilibrio biologico tra predatori e prede” .

