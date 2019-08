Il Generale Luciano Portolano a capo del Comando Operativo di vertice Interforze

9 Agosto 2019 15:56

Nomina del Generale di Corpo d’Armata dell’Esercito Italiano Luciano Portolano a Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze (COI), ruolo precedentemente svolto dall’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Cavo Dragone, ora Capo di Stato Maggiore della Marina Militare

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Prof. Giuseppe Conte nella seduta n. 68 del 6 Agosto u.s., su proposta del Ministro della Difesa Dott.ssa Elisabetta Trenta, ha – tra l’altro – deliberato la nomina del Generale di Corpo d’Armata dell’Esercito Italiano Luciano Portolano a Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze (COI), ruolo precedentemente svolto dall’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Cavo Dragone, ora Capo di Stato Maggiore della Marina Militare. Il Comando Operativo di vertice Interforze (COI) nasce come effetto della legge n. 25 del 18 febbraio 1997 di ristrutturazione dei vertici delle Forze Armate che pone il Capo di Stato Maggiore della Difesa in posizione sovraordinata rispetto ai Capi di Stato Maggiore delle Forze Armate, alle dirette dipendenze del Ministro della Difesa, quale responsabile dell’Organizzazione militare ed in particolare della pianificazione, della predisposizione e dell’impiego delle Forze Armate nel loro complesso. Tale legge ha conferito al Capo di Stato Maggiore della Difesa, non più “primus inter pares”, il ruolo di guida dello strumento militare nel suo insieme, nella duplice veste di Capo di Stato Maggiore in quanto tale (CHOD) e di Comandante in Capo (CINC). Per l’esercizio di tali funzioni si avvale di due organismi paritetici: lo Stato Maggiore della Difesa (SMD) ed il COI. Quest’ultimo, il COI, costituito nel 1998, è lo strumento mediante il quale il Capo di Stato Maggiore della Difesa è in grado di esercitare la sua determinante funzione di Comandante Operativo delle Forze Armate. Il Gen. C.d’A. (EI) Luciano PORTOLANO, attualmente Capo di Stato Maggiore dell’Allied Joint Force Command Naples, e già comandante del Brigata Sassari e della Missione UNIFIL, è nato ad Agrigento il 18 settembre 1960. Figlio di genitori di Santa Margherita di Belice (AG), il gen. Portolano da giovane nella città sicula di Agrigento ha frequentato il Liceo Classico Empedocle ed ha militato nella locale squadra di atletica “Libertas”.

Ha iniziato quindi la carriera militare frequentando l’Accademia Militare di Modena prima (161º corso) e poi la Scuola di applicazione di Torino, conseguendo la Laurea in Scienze Strategiche. Successivamente ha conseguito i Master in “Gestione Integrata e Sviluppo delle Risorse Umane” e in “Scienze Strategiche”. Da ufficiale dei bersaglieri ha ricoperto molteplici ruoli di comando di diverse unità in relazione al suo grado. Da Tenente e Capitano ha comandato Plotone e Compagnia presso l’Unità corazzata “Ariete” nel 27º Battaglione bersaglieri “Jamiano” di Aviano. In seguito ha comandato il 67º Battaglione bersaglieri prima e il 18º Reggimento bersaglieri poi della Brigata “Garibaldi”. Dal 2007 al 2010 ha prestato servizio come addetto militare presso l’ambasciata italiana a Londra. Dal 10 settembre 2010 al 10 settembre 2012 ha comandato la Brigata meccanizzata “Sassari”. Dal 24 settembre 2012 al luglio 2014 è stato impiegato presso il Comando Operativo di Vertice Interforze quale Capo Reparto Operazioni. Dal luglio 2014 al 18 luglio 2016 è stato comandante della missione UNIFIL in Libano. A settembre 2014 assume l’incarico di Capo di Stato Maggiore dell’Allied Joint Force Command di Napoli . Il neonominato Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze (COI), Generale r.n. delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’Esercito in s.p. Luciano PORTOLANO, era stato promosso Generale di Corpo d’Armata con anzianità di grado e decorrenza amministrativa dal 1° gennaio 2017.

