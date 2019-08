Gambiano arrestato a Reggio Emilia per una rapina commessa a Palmi

23 Agosto 2019 18:31

Rivolta in stazione a Reggio Emilia dopo la morte dell’amico, 11 persone denunciate. Tra questi un gambiano è stato arrestato per una rapina commessa a Palmi

E’ stato arrestato a Reggio Emilia un gambiano responsabile di una rapina commessa a Palmi (deve espiare una condanna a tre anni e 6 mesi) e un 33enne del Burkina Faso, perchè non aveva rispettato l’obbligo di firma sempre per una rapina in Calabria. I due, inoltre, sono stati denunciati insieme ad altre persone (in tutto 11) per la “Rivolta” di un gruppo di extracomunitari contro la polizia il 25 luglio, all’indomani della morte del 22enne gambiano Badje Illyasa, investito da un treno sui binari mentre fuggiva, a detta dei connazional, dagli agenti, motivo per cui e’è scattata la violenza con lancio di biciclette e oggetti.

