Galati Mamertino, De Luca (M5S): “via alla stabilizzazione per 32 comunali, adesso si provveda alle altre categorie”

1 Agosto 2019 22:32

Nel Comune di Galati Mamertino saranno stabilizzate 32 unità di personale precario in servizio nell’ente

“Nel Comune di Galati Mamertino saranno stabilizzate 32 unità di personale precario in servizio nell’ente, secondo quanto prevede il piano programmatico triennale delle assunzioni predisposto dalla giunta municipale e approvato nella seduta del 30 luglio dalla commissione per la Stabilità finanziaria degli enti locali presso il ministero dell’Interno – dipartimento Affari interni e territoriali”.

A darne notizia è il deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Antonio De Luca, che commenta: “Finalmente dopo tanti anni questi lavoratori raggiungono il risultato della stabilizzazione. Esprimiamo soddisfazione, senza però dimenticare che occorre impegnarsi per raggiungere i medesimi risultati anche per le altre categorie di lavoratori, come Asu, Lsu ed altre, che da troppo tempo attendono interventi di stabilizzazione. Ringrazio il sottosegretario Carlo Sibilia che presiede la commissione per la Stabilizzazione finanziaria degli enti locali per il buon lavoro svolto”.

“Grazie alla sinergia con il governo nazionale – aggiungono gli altri parlamentari del Movimento 5 Stelle, Valentina Zafarana, Francesco D’Uva, Antonella Papiro, Grazia D’Angelo, Barbara Floridia e Alessio Villarosa – è stato possibile ottenere questo risultato che garantisce serenità a 32 famiglie di Galati Mamertino e lascia ben sperare nella possibilità di replicare simili interventi in altri enti locali, dove ancora il precariato storico creato dalla vecchia politica continua a ingenerare ingiustizie sociali”.

