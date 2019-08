Risparmio energentico, in arrivo 50 milioni dalla Regione: fondi anche per l’Università di Messina

18 Agosto 2019 13:59

Dalla Regione fondi per i progetti dell’Università di Messina

Dalla Regione arrivano nuovi fondi per gli incentivi al consumo energetico e le riduzioni delle emissioni inquinanti. Il governo Musumeci stanzia oltre 50 milioni da destinare ai progetti di enti pubblici e aziende.

La prima misura riguarda le imprese e sono 80 in totale le iniziative che hanno ricevuto il via libera alla fase di valutazione, cento sono state escluse per vari vizi e documentazione mancante. Le aziende avranno trenta giorni per presentare eventuali osservazioni, prima che venga pubblicata la graduatoria definitiva.

Un secondo avviso riguarda la graduatoria di un bando per la riduzione dei consumi negli edifici pubblici, rivolta ad università, Asp e Iacp. Complessivamente saranno finanziati sette progetti per un totale di 16,4 milioni, che andranno all’università di Catania (riqualificazione energetica di Palazzo Boscarino); alla Casa di ospitalità Santa Teresa del Bambino Gesù di Campobello di Licata, in provincia di Agrigento, (recupero e riqualificazione immobili via Umberto I, via Progresso, via Alfieri); all’Università di Messina (tre progetti: IngMeEfficiency, Città della Fotovoltaica e IngMeEfficiency2); All’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Vittorio Emanuele di Catania (riqualificazione energetica edificio 2 – Presidio ospedaliero Rodolico); Opera pia Istituto Zirafa Sacro Cuore di Gesù ad Agrigento.

Valuta questo articolo