5 Agosto 2019 11:44

Messina, Paino: “Criticità superate, personale già immesso in servizio”

In relazione alle criticità concernenti la presenza di personale fisioterapista presso l’Unità Operativa Complessa di Ortopedia il Direttore Generale dell’A.O. Papardo di Messina, Dott. Mario Paino precisa che “le problematiche evidenziate sono già state superate con l’immissione in servizio, sin dalla data odierna, di personale fisioterapista che già garantisce pienamente la fase riabilitativa per tutti i pazienti della predetta Unità Operativa”.

