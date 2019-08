Il senatore Scilipoti Isgrò (FI): “Fico al Governo? Meglio andare al voto”

25 Agosto 2019 12:12

Spunta l’ipotesi Fico al Governo, il senatore Domenico Scilipoti Isgrò (FI): “C’è poco da essere allegri. E’ evidente che si avrebbe un esecutivo di estrema sinistra, nemico del ceto medio”

“Secondo fonti di stampa, la trattativa sul nascituro governo giallo rosso potrebbe trovare punto di mediazione nella leadership affidata al Presidente della Camera Fico. Considerati i precedenti di quest’ ultimo, ci sta poco da essere allegri: privo di raffinata cultura politica, e soprattutto nemico dichiarato dei valori liberali e cristiani, sostenitore di eutanasia, matrimoni gay e utero in affitto. E’ evidente che si avrebbe un esecutivo di estrema sinistra, nemico del ceto medio, pronto a mettere patrimoniale e tasse, cosa che distruggerebbe commercio e mercato immobiliare. Si profila per l’ economia un governo s… Figato. Meglio andare al voto, vista la totale confusione che coinvolge tutti, col centro destra unito, o al massimo fare legge di bilancio, modifica del sistema elettorale proporzionale puro e andare subito alle urne con un esecutivo istituzionale. In quanto a Conte, che delusione. Quando si va in Europa, anche da premier dimissionario, non si parla di fatti nazionali. Inoltre il suo camaleontismo politico è sorprendente. Altro che metodo… Scilipoti. Chi scrive è sempre stato coerente, senza ondeggiare. E’ invece’ il metodo… Conte“: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.

Valuta questo articolo