Reggio Calabria: cala il sipario sulla festa della SS. Trinità

10 Agosto 2019 09:40

Reggio Calabria: la comunità di Marina di San Lorenzo in festa, la manifestazione si concluderà domenica con la S.Messa e la processione per le vie principali del paese

La comunita’ di Marina di S.Lorenzo in questi giorni ha vissuto diversi momenti religiosi e civili con una unica tematica: la comunione è la scelta vincente. “E’ stato piacevole e interessante ritrovarsi in queste sere ( le prime tre serate sono state all’insegna del teatro: tutte sold out) per stare insieme e vivere il tutto all’insegna della gioia e dalla comunicazione. Volendo fare un consuntivo di tutte queste 4 serate – ci dice il parroco don Giovanni Zampaglione-posso dire di essere pienamente soddisfatto del lavoro svolto dai membri del Comitato festa. Hanno rinunciato ( in questi mesi) ai loro divertimenti serali per portare a termine e organizzare le diverse serate. Positiva e’ stata la rassegna teatrale a cura dell’Associazione culturale “Oltre il sipario”. Questa sinergia che si e’ venuta a creare in questi anni ha riscosso successo anche presso il pubblico ( 1.200 persone presenti nelle tre serate..). Cio’ significa –continua il parroco-che la gente apprezza e “ama” il teatro e vuole sempre piu’ creare e cercare di fare aggregazione”. L’associazione culturale “Oltre il sipario” ha donato al termine dell’ultima serata teatrale una targa per sottolineare questa stima reciproca che si e’ creata in questi anni. Altrettanto successo ha riscosso la 7 sagra dei maccheroni (altro sold out con piu’ di 700 paganti…) che ha coinvolto oltre il Comitato festa anche tantissimi membri della comunita’ stessa. Il numeroso pubblico presente oltre a degustare i maccheroni si e’ lasciato trascinare dalla musica dei Taranta Sound. La festa si concludera’ domenica 11 con la S.Messa con i portatori alle ore 18 e la processione per le vie principali del paese. Per quanto concerne i festeggiamenti civili: alle ore 22 ci sara’ lo spettacolo musicale dei Sugarfree , complesso pop rock formatosi a Catania .Nel 2006 ha partecipato al festival di SanRemo. Subito dopo lo spettacolo musicale ci saranno i fuochi d’artificio che concluderanno la festa.

Valuta questo articolo