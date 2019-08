25 Agosto 2019 17:32

Il 26 agosto è la Festa di Sant’Alessandro: i video per gli auguri su Facebook e WhatsApp

Alessandro viene festeggiato il 26 agosto in memoria di Sant’Alessandro martire, patrono di Bergamo. Il Santo è uno di quei pochi legionari che si salvano dall’eccidio di Agaunia in quanto si trova momentaneamente distaccato in altra località. Dopo essere sfuggito due volte al carcere e avere infranto gli idoli davanti al suo comandante e persecutore, Massimiano, secondo la tradizione, subisce il martirio a Bergamo.

