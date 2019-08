Ferragosto: le origini storiche e la festa religiosa dell’Assunzione

15 Agosto 2019 00:01

Il Ferragosto affonda le sue radici nel periodo di massimo splendore dell’Impero Romano, derivando dall’espressione latina “Feriae Augusti” (riposo di Augusto). Il 15 agosto la Chiesa cattolica celebra l’Assunzione della Beata Vergine Maria

Il Ferragosto è la festa per eccellenza dell’estate: un giro di boa fondamentale per il mese di Agosto. Ma quali sono le sue origini? Per trovare una risposta bisogna tornare indietro di almeno 2000 anni, più o meno al periodo di massimo splendore dell’Impero Romano. Il termine Ferragosto, infatti, deriva dall’espressione latina “Feriae Augusti” (riposo di Augusto). Si tratta di una festa dalle origini pagane, divenuta in seguito cristiana.

Ferragosto: Pio XI proclamò il Dogma dell’Assunzione

Negli anni 50 nel 900′ Pio XI, attraverso la Costituzione Apostolica “Munificentissimus Deus”; incipit latino traducibile “Dio generosissimo”, proclamò il Dogma col quale si afferma che Maria fu “assunta in cielo”: “.. per l’autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei santi apostoli Pietro e Paolo e Nostra, pronunziamo, dichiariamo e definiamo essere dogma da Dio rivelato che: l’immacolata Madre di Dio sempre vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo”.

Il Ferragosto durante il periodo fascista

Una svolta importante nella storia di Ferragosto si ebbe durante il periodo fascista, con l’introduzione, nella tradizione popolare, della gita fuori porta attraverso l’istituzione dei “Treni popolari di Ferragosto” con la possibilità di fare, a prezzi stracciati, la ”gita di un solo giorno” con un raggio di percorrenza di 50-100 km e la ”gita dei tre giorni” con un raggio di circa 100-200 km.

