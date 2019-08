Ferragosto: ecco i festeggiamenti nel mondo

15 Agosto 2019 00:02

Ferragosto: ecco i principali festeggiamenti nel mondo di oggi 15 agosto

Ferragosto– Il 15 agosto, oltre che in Italia, viene celebrata, anche in altri paesi del mondo con alcune iniziative.

In Canada, ad esempio, si celebra l’Acadian Day, festa legata all’Acadia, prima colonia francese dell’America settentrionale. Gli abitanti di quest’area decisero di prevedere una festa nazionale in onore di Maria.

Il 15 di agosto in India si celebra il Giorno dell’Indipendenza dalla Gran Bretagna, conquistata nel 1947. Tale ricorrenza ha ottenuto una risonanza mondiale soprattutto grazie all’impegno di Mahatma Gandhi, che tra gli anni ’20 e ’30 guidò milioni di persone in una campagna di disobbedienza civile.

In Cina si può assistere al Qixi Festival, risalente alle dinastia Han I, che in qualche modo ricorda la festa di San Valentino. Attraverso rituali, preghiere e offerte si chiede di poter avere un matrimonio felice.

In Spagna i festeggiamenti per l’Assunta sono sentiti in tutto il Paese, assumendo, spesso, la forma di feste popolari che richiamano migliaia di persone.

