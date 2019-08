15 Agosto 2019 13:36

Governo, Di Maio: “vi prometto che fino all’ultimo giorno in cui sarò ministro della Repubblica vi starò vicino e proverò ad aiutare le migliaia di italiani che mi chiedono sostegno”

“Buon ferragosto a tutti voi. Spero vi stiate riposando un pò insieme alle persone a cui volete bene. Volevo dirvi che per quanto il governo sia piombato in questa assurda crisi, vi prometto che fino all’ultimo giorno in cui sarò ministro della Repubblica vi starò vicino e proverò ad aiutare le migliaia di italiani che mi chiedono sostegno”. E’ quanto scrive Luigi Di Maio su Facebook.

