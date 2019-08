Ferragosto in Calabria, tante processioni e feste religiose

15 Agosto 2019 11:01

Ferragosto in Calabria: a Bianco, centro della provincia di Reggio Calabria, situato sulla costa del territorio della Locride, proprio in piena estate c’e’ la festa patronale

Ferragosto in Calabria: in diversi centri la chiesa cattolica celebra la festa dell’Assunzione della Vergine Maria con messe, processioni, riunioni di preghiera e feste di vario genere in onore della Madonna. Numerosi fedeli raggiungono i diversi santuari mariani della regione, come nel caso di quello di Feroleto Antico, nel Catanzarese, che nei primi quindici giorni di agosto fa registrare migliaia di presenze. A Bianco, centro della provincia di Reggio Calabria, situato sulla costa del territorio della Locride, proprio in piena estate c’e’ la festa patronale che, nella sua espressione laica, dura per tutti i primi quindici giorni di agosto con varie manifestazioni che si intensificano via via per culminare, il 15 agosto, nella festa religiosa in onore della Madonna di Pugliano che fa confluire migliaia di persone. Durante la serata di meta’ mese saranno anche esplose due spettacolari batterie pirotecniche. La prima al calare del sole, intorno alle 21, quando la statua della Madonna dopo essere stata trasportata a spalle dai processanti per tutte le vie del paese, fara’ il suo ingresso nella cattedrale. La seconda, verso l’una di notte, anche piu’ bella della prima considerando la maggiore detonazione degli artifici pirotecnici e anche la variante di quelli esplosi nell’acqua. Una festa tra sacro e profano che ogni anno si rinnova e viene vissuta intensamente da tutta la comunita’.

Valuta questo articolo