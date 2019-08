Ferragosto in Calabria: tutti pazzi per le sagre tra ‘nduja e peperoncino

15 Agosto 2019 10:55

Ferragosto in Calabria: immancabile lo straordinario sapore della ‘nduja, omaggiata nella sua Spilinga con una manifestazione di carattere gastronomico, folkloristico, culturale diventata ormai un appuntamento abituale dell’estate

Ottocento chilometri di costa, un connubio unico tra mare e monti. La Calabria continua ad offrire vacanze peculiari per il periodo estivo, ma scopre la forza e la dinamicità dei prodotti tipici locali, grazie a decine e decine di sagre che, soprattutto nel mese di agosto, offrono a turisti e residenti bontà uniche, con grande successo di pubblico e di critica. Non solo il territorio, rispetto alle spiagge ed ai monti, dunque, ma una ricca offerta di iniziative per promuovere l’enogastronomia in tanti piccoli borghi. Tra i principali protagonisti c’e’ la cipolla rossa di Tropea, attore della sagra di Ricadi (nel Vibonese il 13 agosto) o di Campora San Giovanni (nel Cosentino il 13 agosto), anche se l’appuntamento principe resta quello di Tropea, patria della cipolla rossa, per il 27 luglio. Tante le specialita’ offerte a base di pesce azzurro e prodotti tipici locali, abbinati proprio a questo ortaggio. Immancabile anche lo straordinario sapore della ‘nduja, omaggiata nella sua Spilinga con una manifestazione di carattere gastronomico, folkloristico, culturale diventata ormai un appuntamento abituale dell’estate. Nel piccolo comune del Vibonese, lo scorso 8 agosto, sono stati migliaia i visitatori provenienti da tutta la regione. Nel fitto programma di iniziative, molte apprezzate sono anche le sagre destinate alla pasta ed al pane, altri prodotti tipici della Calabria. Per questo tipo di degustazioni le iniziative principali sono, per la pasta, quelle di Roghudi, il 9 agosto, con quarta edizione di “Cordeddhi Cunduti – La grande festa della pasta”, e le tante manifestazioni dedicate alla stroncatura, in dialetto calabrese struncatura, e’ un piatto tipico della cucina calabrese, e in particolare delle città della Piana di Gioia Tauro. E’ un tipo di pasta, che all’origine era un prodotto di basso costo poiché veniva prodotta con le crusche dello scarto di molitura. In migliaia anche nel piccolo borgo di Cerva, nel Catanzarese, l’11 agosto, per assaporare gli “mparrettati” al sugo e carne. Per quanto riguarda il pane, e’ giunta alla ventisettesima edizione la “Sagra del Pane di Grano di Pellegrina” di Bagnara Calabra, mentre il 17 agosto c’e’ attesa per la 37esima edizione della sagra di Stefanaconi. A Drapia, il 6 agosto, i fagioli diventano il prodotto di eccellenza grazie alla storica “Sagra della Sujaca”. Tra i tanti prodotti celebrati in Calabria, spazio anche alla sagra della pecora (13 agosto a Zaccanopoli), del dolce (a Drapia il 13 agosto), della salsiccia (ad Andali il 13 agosto). Si tratta solo di alcuni esempi, rispetto al fatto che ogni piccolo borgo, spesso persino nei singoli quartieri, la Calabria propone un’estate diversa a base di prodotti tipici e con le eccellenze di una enogastronomia di alti livelli, apprezzata in tutto il mondo. Su tutti, ovviamente, sua maestà il peperoncino, con l’iniziativa per eccellenza: il “Peperoncino festival di Diamante” in programma a settembre. Per cinque giorni, mostre, convegni il cinema piccante con la Rassegna internazionale del cinema erotico. Ci sono il cabaret e la satira, due espressioni d’arte decisamente piccanti. Fino alle fotografie e ai convegni. Nel corso dei cinque giorni anche la gara per chi divora il maggiore quantitativo di peperoncino.

