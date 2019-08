Ferragosto a Messina: la viabilità sul viale Giostra e le modifiche alle linee bus Atm

14 Agosto 2019 10:57

Ferragosto a Messina, ecco come cambia la viabilità sul viale Giostra e i percorsi delle linee bus Atm

Sino alle 24 di domani, giovedì 15, sul viale Giostra vigerà il divieto di sosta, su entrambi i lati della carreggiata centrale, nel tratto compreso tra il viale Regina Elena e la via Garibaldi; su entrambi i lati della complanare sud, tra il viale Regina Elena e via Conte di Torino; sul lato sud della complanare sud, nel tratto compreso tra viale R. Elena e via Garibaldi; e sul lato nord della complanare nord, nel tratto tra il viale R. Elena e via Garibaldi. Sempre sul viale Giostra, sarà istituito il divieto di transito nella carreggiata centrale, tra viale Regina Elena e via Garibaldi, e nel controviale sud, tra viale Regina Elena e via Conte di Torino. Saranno consentite le direzioni sinistra, diritto e destra ai veicoli provenienti dal controviale sud di viale Giostra, direzione monte – valle, all’intersezione con via Garibaldi; a quelli provenienti dal controviale nord, direzione valle – monte, all’intersezione con viale Regina Elena; ai veicoli provenienti dalla carreggiata centrale, direzione monte – valle, all’intersezione con viale Regina Elena, ai quali la direzione diritta sarà consentita esclusivamente per l’immissione nel controviale sud di viale Giostra.

Le modifiche alle linee bus Atm

Anche gli autobus ATM subiranno variazioni sino alle 24 di domani, giovedì 15: le linee 18 – 19 – 20/22 – 25 – 26 – 29/30 (feriali per oggi mercoledì 14), all’andata percorso regolare; al ritorno, giunti sul viale Giostra, proseguiranno a sinistra per viale Regina Elena, viale Regina Margherita, a sinistra Torrente Trapani, a destra via Garibaldi e percorso regolare. Le linee 18/19 – 22/23 – 25/26 – 29/30 (festivi e/o domenicali per giovedì 15), all’andata, effettueranno il percorso regolare; al ritorno, da viale Giostra, attraverseranno a sinistra viale Regina Elena, viale Regina Margherita, a sinistra Torrente Trapani, a destra via Garibaldi e percorso regolare.

Valuta questo articolo