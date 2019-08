E’ morto Felice Gimondi, malore mentre faceva il bagno a Giardini Naxos: ecco le reazioni del mondo dello sport e della politica [GALLERY]

16 Agosto 2019 22:16

Giardini Naxos, lutto nel mondo del ciclismo: morto l’ex campione Felice Gimondi per un malore in mare

E’ morto per un arresto cardiaco, mentre era in mare, l’ex campione italiano di ciclismo Felice Gimondi. La tragedia è avvenuta oggi pomeriggio nelle acque di Giardini Naxos, vicino Taormina. Gimondi è stato tra i più grandi ciclisti di tutti i tempi.

Morto Felice Gimondi: è stato uno dei sette corridori ad aver vinto tutti e tre i grandi Giri

Professionista dal 1965 al 1979, Felice Gimondi è stato uno dei sette corridori ad aver vinto tutti e tre i grandi Giri, cioè Giro d’Italia (per tre volte, nel 1967, 1969 e 1976), Tour de France (nel 1965) e Vuelta di Spagna (nel 1968).

Morto Felice Gimondi, Merckx: “perdo prima di tutto un amico e poi l’avversario di una vita”

Eddy Merckx ricorda Felice Gimondi sua grande rivale in tante gare di ciclismo. “Perdo prima di tutto un amico e poi l’avversario di una vita”, spiega al telefono con l’Ansa.

Morto Felice Gimondi, Salvini: “porteremo le sue imprese nel cuore”

“Addio grande e indimenticabile Gimondi, la tua Bergamo e tutta l’Italia dello sport porteranno le tue imprese sempre nel cuore”. E’ quanto scrive il ministro dell’Interno, Matteo Salvini su twitter.

Morto Felice Gimondi, Gentiloni: “è stato un mito italiano”

“Ricordo Felice Gimondi, la sua maglia gialla, i grandi successi di un mito italiano”. Lo scrive su twitter l’ex premier Paolo Gentiloni.

Morto Felice Gimondi, Di Rocco: “una tristezza enorme”

“Una tristezza enorme. C’è rammarico, delusione, un pianto nel cuore. Ho seguito tutta la sua carriera da dirigente, l’ho sempre ammirato e apprezzato”, ha detto il presidente della Federciclismo Renato Di Rocco sulla morte di Felice Gimondi.

Morto Felice Gimondi, Cassani, era il mio idolo”

“Ho avuto un solo idolo nella mia vita: Felice Gimondi. Ogni volta che lo vedevo era un’emozione perché quando ti innamori di un campione è per tutta la vita. Sei stato un grande Felice”, queste le parole del ct della Nazionale di ciclismo Davide Cassani.

Morto Felice Gimondi, Bugno: “non ci aspettavamo questa notizia tragica”

“E’ una grave mancanza che lascia stupiti, non ci aspettavamo questa notizia”, ha detto Gianni Bugno. “Ricordo un grande campione che non ha mai fatto parlare o cercato di mostrarsi al pubblico, è sempre stato schivo, è un campione che ha fatto la storia del ciclismo italiano”, conclude.

Morto Felice Gimondi, Motta: “è un colpo durissimo che mi lascia senza parole”

“E’ un colpo durissimo che mi lascia senza parole. Eravamo nemici sempre, ma c’era grande rispetto per l’uomo, per l’atleta e per il rivale”, ricorda il campione Gianni Motta. “Con lui se ne va un pezzo della storia d’Italia e anche della mia“, conclude.

Morto Felice Gimondi: ecco il tweet di Enrico Ruggeri che gli ha dedicato una canzone

“Se ne va una parte della mia infanzia, un ragazzo che mi ha fatto sognare, una persona dolce e meravigliosa, un simbolo, un grande uomo. Un abbraccio a Tiziana”, così su Twitter il cantante Enrico Ruggeri ricorda l’ex ciclista morto per un malore nelle acque di Giardini Naxos.

Morto Gimondi, Magorno: “ci lascia un grande dello sport italiano”

“La notizia della morte di Felice Gimondi arriva all’improvviso e lascia attoniti. Ci lascia un grande dello sport italiano, un gigante del ciclismo, un campione vero”. E’ quanto scrive su twitter il senatore Pd Ernesto Magorno.

