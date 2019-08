Trasporti e teatri in Sicilia, Falcone: “Abbiamo sbloccato oltre 100 milioni”

7 Agosto 2019 12:03

L’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone replica alla presa di posizione del deputato Pd Luca Sammartino sui fondi per i teatri e il trasporto pubblico locale in Sicilia

“Purtroppo, sarà l’estate, sarà il periodo vacanziero, ma qualcuno non legge bene o fa finta di fraintendere gli atti che arrivano all’Assemblea regionale siciliana. Altro che tagli: il Governo Musumeci ha sbloccato la prima tranche da 117 milioni di euro di contributi che riguardano il trasporto pubblico locale e tutte le obbligazioni giuridicamente rilevanti, oltre che i teatri dell’Isola. A settembre sarà poi scongelato il resto delle somme, in questo momento accantonate in attesa che lo Stato sblocchi ulteriori 50 milioni di euro”.

Lo dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, replicando alla presa di posizione del deputato Pd Luca Sammartino sui fondi per i teatri e il trasporto pubblico locale.

“Ci dispiace, insomma, che qualcuno voglia spargere fake news nel tentativo di prospettare ai siciliani realtà inesistenti“, conclude Falcone.

