Estate Azzurra: il grande volley giovanile fa tappa a Messina

6 Agosto 2019 17:40

Le stelle dell’Italvolley femminile Under 18 stanno preparando in riva allo Stretto il Mondiale di categoria che si svolgerà in Egitto a settembre

Si è svolta questa mattina, presso il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, la presentazione dell’evento #estateazzurra. Le stelle dell’Italvolley femminile Under 18 stanno preparando in riva allo Stretto il Mondiale di categoria che si svolgerà in Egitto a settembre.

Le ragazze, allenate dal tecnico Marco Mencarelli, stanno lavorando presso le strutture sportive del Cus Unime, per arrivare alla rassegna iridata nella migliore condizione possibile. Dal 9 agosto, in città, arriveranno le pari età della Nazionale Russa, guidate in panchina da una leggenda della pallavolo, Svetlana Safronova, alla quale sono legate le più belle pagine della pallavolo cittadina targata Mangiatorella.

Le due nazionali, sabato 10 agosto alle ore 19.30, presso il Palasport Mangano di S. Agata di Militello, si affronteranno in un Test Match ufficiale per testare le condizioni dei due team che, sicuramente, saranno fra le squadre protagoniste del Mondiale egiziano.

La presenza di Mencarelli in città è stata colta dal Comitato messinese per organizzare un Corso di Aggiornamento Allenatori in programma giovedì 8 agosto dalle ore 16.00 alle ore 20.00 al PalaNebiolo.

Ad aprire la presentazione è stato il presidente del Comitato Territoriale Fipav Messina, Alessandro Zurro, che ha ringraziato tutte le istituzioni presenti: “E’ un orgoglio avere la Nazionale Italiana qui a Messina. Ringrazio tutti, dalle atlete ai tecnici, ed in particolare mister Mencarelli. Questo è un ulteriore passo avanti nel progetto di qualificazione, HdeMe: l’Accademia del Volley Messinese, che il nostro Comitato sta portando avanti, esaltando sempre di più l’attività giovanile. Un plauso speciale all’instancabile Staff del mio Comitato. in particolar modo a Peppe Venuto. Ringrazio inoltre l’Ufficio Stampa Fipav Messina, tutti i tecnici delle varie società stanno contribuendo al successo di questo evento, le due strutture, Cus Unime e Palasport Mangano, la società Sant’Agata Volley per il supporto, il Comune di Messina, la Brigata Aosta e l’Ateneo peloritano”.

Successivamente l’assessore allo Sport, Giuseppe Scattareggia, ha portato i saluti del sindaco ed ha sottolineato quanto il mondo della pallavolo sia presente nelle strutture sportive comunali e quanto sia motivo di pregio ospitare la Nazionale Italiana.

Il vice sindaco di Sant’Agata di Militello, Calogero Pedalà, ha sottolineato l’importanza di estendere questo evento anche in provincia e far conoscere così strutture e risorse di tutto il movimento.

Anche la Brigata Aosta al fianco del comitato messinese

Al fianco del Comitato messinese, ci sarà anche la Brigata Aosta, rappresentata questa mattina dal Vice Comandante Luigi Lisciandro: “L’esercito e lo sport rappresentano un connubio vincente. La Brigata Aosta ha colto al volo questo invito e, con la propria banda, eseguirà gli inni nazionali di Italia e Russia il giorno dell’amichevole”.

Il presidente del Cus Unime, Nino Micali e Giuseppe Mangano, proprietario del Palasport Mangano, hanno sottolineato la lungimiranza del presidente Zurro sia per quanto riguarda la collaborazione col Cus che per aver scelto il PalaMangano come teatro dell’amichevole. Inoltre i due hanno evidenziato quanto questo evento sia importante per mandare avanti due strutture tra le più belle della Sicilia, sperando che la presenza della Nazionale possa dare una grande spinta all’intero movimento. Presente anche il delegato dell’Ateneo di Messina, Filippo Grasso.

Ha concluso i lavori mister Marco Mencarelli: “Sono io a dover ringraziare tutti perché in questo contesto abbiamo la possibilità di allenarci nella maniera migliore per preparare un campionato mondiale e, in secondo luogo, per come siamo stati accolti a Messina, e per come veniamo seguiti quotidianamente con un’assistenza continua. A nome della Federazione Italiana di Pallavolo, esprimo una grande gratitudine per tutto questo. Stiamo svolgendo il nostro lavoro nel migliore dei modi e questo ci permette di essere soddisfatti; le strutture che utilizziamo sono funzionali e perfette per quello che dobbiamo fare. La ciliegina sulla torta la metteremo con le tre sfide contro la Russia che per noi saranno test importanti. Fino ad oggi l’attività sportiva vissuta in quest’isola per me è una certezza”.

