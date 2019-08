Eolie, maxi controlli a Panarea: 2 arresti e 11 denunce [DETTAGLI]

10 Agosto 2019 11:01

Controlli dei Carabinieri nell’isola di Panarea: 2 arresti ed 11 denunce. Elevate, inoltre, sanzioni amministrative per 17 mila euro

Con l’approssimarsi del ferragosto, anche sull’isola di Panarea caratterizzata dalla presenza di giovanissimi attratti dai vari locali notturni, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno predisposto specifici servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire l’ordine e sicurezza pubblica, soprattutto negli orari notturni.

Nella mattinata del 9 agosto, i militari hanno arrestato in flagranza di reato due giovani, un 26enne ed un 24enne, ritenuti responsabile del reato di tentato furto.

I due ragazzi, in vacanza sull’isola di Panarea, sono stati sorpresi sul molo San Pietro mentre mollavano le cime e tentavano di rubare un natante. Dopo le formalità di rito, su disposizione del Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Barcellona P.G., i due arrestati sono stati rimessi in libertà in attesa del processo a loro carico.

Nel corso dei servizi preventivi, i militari dell’Arma hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria:

• 4 giovani, ritenuti responsabili del reato di molestie e disturbo al riposo delle persone poiché diffondevano musica ad alto volume in orario notturno, arrecando disturbo alla quiete pubblica;

• una donna ritenuta responsabile del furto di un paio di occhiali, perpetrato all’interno di un’attività commerciale dell’isola;

• un ragazzo, per il reato di porto di armi bianche, poiché sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di un coltello lungo 30 cm, occultato nel proprio borsello;

• un uomo ritenuto responsabile del reato di lesioni aggravate.

I carabinieri hanno eseguito anche di servizi finalizzati alla verifica del rispetto delle norme in materia di occupazione del suolo pubblico, denunciando alla Procura della Repubblica di Barcellona P.G. 4 soggetti, titolari di un’attività di noleggio imbarcazioni perché, senza alcuna autorizzazione, occupavano il suolo pubblico utilizzando banchi, ombrelloni, pannelli pubblicitari e sedie che sono stati sottoposti a sequestro amministrativo.

Inoltre sono stati segnalati alla Prefettura di Messina:

• 15 assuntori di sostanze stupefacenti con il sequestro di alcune dosi, per uso personale, di Cocaina, Hashish e Marijuana;

• 2 giovani che, in due distinte occasioni, sono stati colti, in orario notturno, in evidente stato di ubriachezza molesta;

Sono state anche contestate numerose violazioni amministrative per un totale di 5500 euro per infrazioni al Codice della strada ed alle Ordinanze Sindacali.

Infine, con l’ausilio di personale tecnico dell’ASP di Messina, i Carabinieri hanno controllato 4 attività di ristorazione dell’isola accertando alcune violazioni per cui sono state comminate sanzioni amministrative per complessivi 12 mila euro.

