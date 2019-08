“Elezioni subito”: Fratelli d’Italia organizza una raccolta firme a Milazzo

24 Agosto 2019 15:33

Fratelli d’Italia scende in piazza: anche a Milazzo una raccolta firme per elezioni subito

La crisi politica arriva nelle piazze con Fratelli d’Italia che chiama a raccolta contro inciuci e accordi salva poltrona. Sabato e domenica sono previste in tutta Italia iniziative mirate a raccogliere firme per la petizione “elezioni subito”: “un richiamo all’ordine democratico che gli accordi in corso tra forze politiche provano a bypassare lavorando a un’intesa di governo post crisi”.

Carmela Ella Bucalo (che ha già incassato la collaborazione di Riva Destra), sarà Milazzo a ospitare 25 agosto, a Piano Baele dalle 18.00 alle ore 21.00, la sottoscrizione: “ELEZIONI SUBITO. No a governi contro la volontà popolare”. Per la provincia di Messina su iniziativa dell’On.(che ha già incassato la collaborazione di Riva Destra),a ospitare domani , domenica, a Piano Baele dalle 18.00 alle ore 21.00, la sottoscrizione: “ELEZIONI SUBITO. No a governi contro la volontà popolare”.

