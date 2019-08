5 Agosto 2019 20:16

Dramma nel Lazio, giovane cade in acqua e scompare nel lago: ricerche in corso

Sono in corso le ricerche del 33enne scomparso nel lago di Castel Gandolfo, vicino Roma. Il giovane si trovava a circa 150 metri dalla riva quando è caduto in acqua ed è scomparso. Alcuni testimoni avrebbero raccontato di averlo visto cadere, dimenarsi e non riemergere più. Le ricerche del giovane proseguono serrate. Sul posto polizia, vigili del fuoco con i sommozzatori e il 118.

