Altro che Diga del Menta, continua la sete di Reggio Calabria

22 Agosto 2019 09:51

Reggio Calabria: vacanzieri tornano in città e non possono neppure lavarsi

La mancanza d’acqua a Reggio Calabria è sempre più costante e continua soprattutto in estate quando la carenza idrica rappresenta un serio problema che attanaglia le famiglie nei mesi più caldi dell’anno. In varie zone della città da ormai diversi giorni i rubinetti sono a secco. Nella zona di Fondo Versace da tre giorni l’erogazione viene interrotta a singhiozzo ma questa mattina invece i serbatoi sono completamente asciutti e non c’è neanche una goccia d’acqua dai rubinetti con pesanti conseguenze per i residenti e i vacanzieri che sono ritornati in città approfittando delle ferie.

