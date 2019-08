Differenziata a Messina: al via la consegna dei contenitori nella zona sud [INFO UTILI]

13 Agosto 2019 14:28

Differenziata a Messina: da lunedì prossimo la consegna dei contenitori, ecco il calendario con l’elenco dei condomini del lotto sud

Da lunedì 19 il personale della società INPOST srl, incaricato della consegna dei contenitori per la raccolta differenziata, con l’assistenza della Polizia Municipale di Messina, si recherà nei condomini per effettuare il recapito. In caso di rifiuto e/o assenza ingiustificata, alla consegna dei contenitori, in violazione dell’ordinanza sindacale n. 85 dell’8 aprile 2019, verrà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di 400 euro (giusta delibera di Giunta municipale n. 487 del 22 luglio 2019). In caso di mancata esposizione della targa condominiale in area condominiale comodamente visibile dall’esterno, in violazione dell’ordinanza sindacale n. 122 del 23 aprile 2019, verrà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di 450 euro (giusta delibera di Giunta municipale n. 487 del 22 luglio 2019). In caso di mancata comunicazione al dipartimento Entrate Tributarie del Comune di Messina, in violazione dell’ordinanza sindacale n. 122 del 23 aprile 2019, verrà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di 450 euro (giusta delibera di Giunta municipale n. 487 del 22 luglio 2019). Di seguito il calendario della consegna di contenitori con l’elenco dei condomini del lotto sud.

Valuta questo articolo