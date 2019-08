Di Maio firma del decreto “Resto al Sud”, i deputati M5S all’Ars: “Indiscutibile vittoria per il Mezzogiorno e per la Sicilia”

6 Agosto 2019 19:16

Di Maio firma il decreto Resto al Sud, soddisfatti i deputati regionali M5S in Sicilia

“Una indiscutibile vittoria per il Sud, con tantissime luci e senza ombre, un’operazione che aprirà nuove opportunità occupazionali nel Meridione”.

Lo affermano i deputati del Movimento 5 Stelle al’Ars, a commento della firma da parte del vicepremier Di Maio del decreto ‘Resto al Sud’.

“La nostra ministra Barbara Lezzi – dicono i deputati – ci ha lavorato tantissimo, il risultato finalmente è arrivato e tra poco, dopo il passaggio della Corte dei Conti, sarà operativo. E’ una notizia che tantissimi giovani aspettavano e che siamo felici di poter finalmente dare. Col decreto si amplia la platea dei beneficiari degli incentivi all’imprenditorialità giovanile con finanziamenti a fondo perduto, estendendola agli under 46 e coinvolgendo i liberi professionisti”.

“Ancora una volta – concludono i deputati – parlano i fatti. E’ pure di queste ore, infatti, la ratifica della nomina del commissario per le zone terremotate del Catanese, che dimostra la particolare attenzione di questo esecutivo per il Sud”.

