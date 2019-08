Reggina, ufficiale l’addio di De Falco: i dettagli

1 Agosto 2019 19:29

De Falco saluta la Reggina, pronto a vivere una nuova avventura dopo la rescissione ufficializzata oggi dal club amaranto

“La Reggina comunica di aver risolto il contratto in essere con il centrocampista Andrea De Falco. La società ringrazia De Falco per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali“. La Reggina ha dunque annunciato la separazione dal centrocampista, addio già noto da tempo dato che il calciatore non rientra nei piani del tecnico Mimmo Toscano. Nel centrocampo affollato degli amaranto potrebbero esserci ulteriori novità nelle prossime settimane, le uscite non sono ancora finite.

