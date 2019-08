Crotone-Cosenza, sale l’attesa per il “caldissimo” derby calabrese con un occhio alla Serie A

24 Agosto 2019 11:34

Crotone e Cosenza si affronteranno questa sera allo Scida. Calcio d’inizio alle ore 18.00 per il derby calabrese tra due club con grandi ambizioni

La Calabria vuole tornare protagonista nel grande calcio. In Serie C botti di calciomercato della Reggina hanno fatto crescere l’entusiasmo in riva allo Stretto, nel frattempo in Serie B si giocherà la prima giornata di campionato, che vedrà subito in campo un attesissimo derby tutto calabrese. Allo Scida si affronteranno infatti Crotone e Cosenza, club con ambizioni elevate in questa annata nel campionato cadetto.

I padroni di casa del Crotone hanno messo a segno nelle ultime ore il colpaccio per l’attacco, andando ad acquistare Maxi Lopez, calciatore abituato a calcare i campi di Serie A. Il bomber ex Milan probabilmente non partirà dal primo minuto nella gara dello Scida contro il Cosenza, ma nelle prossime settimane sarà certamente pronto a dare una mano alla squadra con l’obiettivo di far sognare i tifosi crotonesi. Dal canto suo il Cosenza ha una rosa consolidata e, dopo il decimo posto della scorsa stagione, puntano a fare un ulteriore passo avanti, il che vorrebbe dire play-off per i cosentini. Insomma, allo Scida questa sera sarà spettacolo, tra due club calabresi pronti a sorprendere tutti nel campionato di Serie C.

Valuta questo articolo