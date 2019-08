Cosenza: a Sergio Del Giudice assegnato il Gogol Oscar del Sorriso. Il plauso del sindaco Mario Occhiuto

30 Agosto 2019 21:31

Cosenza, Occhiuto: “il riconoscimento che è stato consegnato a Sergio Del Giudice è un giusto omaggio di sensibilità verso una persona che rappresenta un esempio per quanti attraversano momenti di difficoltà”

“Il riconoscimento che è stato consegnato al consigliere comunale Sergio del Giudice non è un semplice premio, è un giusto omaggio di sensibilità verso una persona che rappresenta un esempio per quanti attraversano momenti di difficoltà”. Il sindaco Mario Occhiuto plaude alla meritata assegnazione del Gogol, l’Oscar del sorriso, premio nazionale che va a chi crede in se stesso, pensa positivo si spende per donare il sorriso a chi ne ha più bisogno. “L’amico Sergio – aggiunge Occhiuto – è un riferimento di forza e tenacia, la dimostrazione che anche nelle fasi più problematiche a cui siamo chiamati, si può riuscire a conservare il sorriso affrontando tutto con la potente medicina che è l’amore per la vita. A Sergio giungano il mio abbraccio e la mia sincera ammirazione”

Valuta questo articolo