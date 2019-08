Cosenza: a Bocchigliero arriva la “Manifestazione Azzurra”

12 Agosto 2019 16:00

A Bocchigliero (Cosenza) l’iniziativa organizzata dal Dipartimento Diritti Umani e Libertà Civili di Forza Italia della Calabria: sarà consegnata una panchina rossa, come simbolo contro il femminicidio e qualsiasi altra forma di violenza

Il 17 agosto a Bocchigliero (Cosenza), in Piazza del Popolo, avrà luogo la “Manifestazione Azzurra“, organizzata dal Dipartimento Diritti Umani e Libertà Civili di Forza Italia della Calabria. Molte le iniziative in programma. Alle ore 20,00 la presentazione del libro “Maschi e femmine: diversi ma uguali“, con l’autrice Rosellina Madeo e con la Dirigente scolastica Rachele Donnici. “Ringrazio anticipatamente Rosellina Madeo, perchè nonostante la sua appartenenza politica è, opposta alla mia, si evidenzia con forza, che di fronte a questioni di una certa valenza sociale, il colore politico, passa in secondo ordine”- dichiara Maria Josè Caligiuri, Responsabile Regionale Dipartimento Diritti Umani e Libertà Civili di Forza Italia in Calabria.

Durante l’evento sarà consegnata alla popolazione del Comune montano, una panchina rossa, come simbolo contro il femminicidio e qualsiasi altra forma di violenza. Il dibattito politico, sul tema “quale futuro per la Calabria?“, registrerà la presenza dell’On. le Jole Santelli, e della senatrice On.le Fulvia Michela Caligiuri. “Parleremo delle nuove prospettive della Calabria, in funzione dell’imminente voto regionale, non sottovalutando anche la crisi politica, che si è aperta all’interno del Governo centrale. La manifestazione, si concluderà con il concerto dei “Sing Swing. Una giornata quindi di riflessione, ma anche di divertimento“- conclude Caligiuri.

Valuta questo articolo