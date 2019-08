16 Agosto 2019 09:44

La Corea del Nord ha lanciato altri due ”proiettili non identificati” dalla sua costa orientale verso il Mare del Giappone, come riferisce l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. Le autorità di Pyongyang hanno annunciato di mettere fine ai colloqui di pace con Seul. ‘‘Non abbiamo altro di cui parlare con le autorità sudcoreane e non abbiamo intenzione di sederci nuovamente con loro al tavolo dei negoziati”.

