“Coppie che facevano sesso registrate con Siri”: Apple manda a casa 300 lavoratori

29 Agosto 2019 15:30

Apple si scusa con gli utenti e interrompe il programma di ascolto: 300 lavoratori licenziati

Avrebbero dovuto verificare la presenza di errori nelle registrazioni di Siri, ma il personale di Apple in realtà finiva per ascoltare le conversazioni private e registrava anche le coppie durante i loro rapporti intimi. E così Apple, dopo il polverone sollevato dal Guardian, si è ufficialmente scusata con gli utenti, ammettendo che la sua assistenza vocale ha violato gli standard della privacy. Secondo quanto riportato dal Guardian, nella struttura di Cork sono stati licenziati 300 dipendenti e anche in Europa si sono verificate misure simili. Il colosso statunitense, che intanto ha annunciato nuove pratiche a tutela dalla privacy, ha candidamente ammesso che: “Come risultato della nostra revisione abbiamo realizzato di non essere stati interamente all’altezza dei nostri alti ideali e per questo ci scusiamo. Abbiamo capito di non essere stati al passo con i nostri ideali più alti e per questo ci scusiamo“. Il programma di ascolto e valutazione, che è stato sospeso, riprenderà nel prossimo autunno ma solo dopo alcuni correttivi. L’azienda non conserverà più in automatico le registrazioni delle interazioni con Siri. Apple continuerà a usare trascrizioni generate da software.

