Caccia: a Messina tesserini venatori in consegna

21 Agosto 2019 16:29

Messina, al via il rilascio dei tesserini venatori per la stagione 2019-2020

I tesserini venatori per la stagione 2019/2020 sono in distribuzione presso le Associazioni Venatorie, “Caccia Pesca Ambiente Siciliano”; “Federazione Caccia Regno delle Due Sicilie”; “Federazione Italiana della Caccia”; “Italcaccia”; “A.N.U.U. Migratoristi”; “Artemide Caccia e Ambiente”; “Federazione Caccia per Le Regioni d’Europa”; “Federazione Siciliana della Caccia”; “Nazionale Libera Caccia”; “Unione Nazionale Enal Caccia – Pesca – Tiro” e “Liberi Cacciatori Siciliani”. L’assessore con delega ai Servizi al Cittadino, Massimiliano Minutoli ha sottolineato che: “Viene così data piena attuazione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 681 del 19 dicembre 2018 ed ai relativi protocolli d’intesa del 22 gennaio scorso, con cui applicando il principio di sussidiarietà, il Comune ha potuto delegare funzioni proprie alle libere associazioni di cittadini. Nella fattispecie le Associazioni Venatorie legalmente riconosciute sono delegate per le attività di distribuzione e ritiro nel territorio comunale dei tesserini caccia per la stagione venatoria 2019/2020. Tale attività – ha concluso l’Assessore – è la normale prosecuzione dell’ottimo lavoro prodotto lo scorso anno quando la collaborazione sperimentale con le predette Associazioni Venatorie ha consentito in soli quattro giorni il rilascio del 90 per cento circa dei tesserini.” Si informano gli utenti interessati che da venerdì 23 è comunque possibile ottenere il rilascio dei tesserini venatori all’ufficio Caccia del dipartimento Servizi al Cittadino, in via Consolato del Mare n.19, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 13.

Valuta questo articolo