25 Agosto 2019 09:55

Un 43enne incensurato è stato arrestato a Carrara per illecita coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. L’uomo coltivava nel giardino di casa piante di marijuana, che utilizzava per poi vendere cosmetici e prodotti derivati su internet. I Carabinieri lo hanno scoperto attraverso gli annunci online con cui il 43enne sponsorizzava i suoi prodotti. In attesa del processo, il 43enne è stato sottoposto all’obbligo di firma.

