Clochard al Palacultura di Messina, De Luca risponde a Papiro (M5S): “Quando io ho cominciato a fare il Sindaco, Salvini prendeva il biberon”

14 Agosto 2019 20:09

Caso clochard al Palacultura, il sindaco di Messina risponde alla deputata pentastellata Papiro

“Carissima Deputata, per una questione anagrafica e di storia politica, quando io facevo queste cose, amministrando per la prima volta il comune nel quale ero stato eletto, il buon Matteo Salvini, politicamente prendeva il biberon. Le ricordo che io ho cominciato nel 2003 a fare il Sindaco della metropoli di Fiumedinisi, applicando gli stessi metodi che ho replicato nella mia esperienza di Sindaco a Santa Teresa di Riva e adesso, con costante dedizione, anche a Messina. Se qualcuno ha imitato l’altro, probabilmente, senza presunzione, quello è Salvini. Forse la crisi di governo aperta a ferragosto l’avrà destabilizzata. Le ricordo che sino a ieri, la persona che indica come metro di paragone in negativo, era il vostro migliore alleato politico”. È quanto dichiara il Sindaco di Messina, De Luca, in risposta alle dichiarazioni della deputata alla Camera, Antonella Papiro, che, in merito al video dei clochard al Palacultura, lo accusa di emulare le gesta del Vicepremier Matteo Salvini.

