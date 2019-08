Clochard cacciati dal Palacultura: dura condanna di Cambiamo Messina dal Basso

13 Agosto 2019 19:08

Cambiamo Messina dal Basso: “ennesima violenza istituzionale del sindaco De Luca”

“Attoniti e indignati abbiamo assistito stamattina all’ennesima violenza istituzionale del sindaco De Luca.

Un brutale sgombero trasmesso su fb che segna l’abbrutimento e la barbarie di certa politica.

Un messaggio, quello lanciato da De Luca, che reputiamo irricevibile; un messaggio che mostra la visione escludente e razzista, basata sul controllo sociale dei poveri. Un video per schierare, ancora una volta, i penultimi contro gli ultimi. I più forti contro i più deboli”– lo scrive Cambiamo Messina dal Basso.

“Come Cambiamo Messina dal Basso- si legge ancora nella nota- rifiutiamo la forza pubblica, le sanzioni penali, l’inasprimento delle misure specifiche contro i poveri, siano essi autoctoni, migranti e/o richiedenti asilo, strumenti utili per sbandierare l’ideologia del “decoro” e della “sicurezza” in assenza di politiche sociali adeguate alle esigenze delle persone. Un percorso di “sicurezza“ inaccettabile, quello indicato da De Luca, che produce solo plateali tensioni e divisioni sociali. Contro questa visione della società che si traduce in vigilanza e criminalizzazione di chi non ce la fa faremo sentire la nostra rabbia”.

