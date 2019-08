I 10 anni dell’Orchestra dei Fiati: il concerto-evento a Cinquefrondi ha incantato il nutrito pubblico in Piazza della Repubblica

10 Agosto 2019 15:51

Sono passati dieci anni da quando l’Orchestra di fiati di Cinquefrondi è diventata realtà. Dieci anni di impegno, sudore e passione, ma anche successo e tante soddisfazioni. Nata dalla lungimiranza del maestro Cettina Nicolosi, l’Orchestra, che conta 45 elementi, negli anni si è fatta apprezzare, varcando non solo i confini regionali ma anche nazionali. In occasione del decennale, l’Orchestra cinquefrondese ha regalato alla sua città un concerto-evento che ha incantato il nutrito pubblico presente. Una serata all’insegna della buona musica, mescolata alla danza e all’intrattenimento, interamente dedicata al compianto Giacomo Battaglia, scomparso prematuramente quest’anno proprio a Cinquefrondi. Un omaggio che il direttore Nicolosi ha voluto fare al fraterno amico, da sempre sostenitore dell’Orchestra. Per l’occasione, non è mancato il compagno di sempre, Gigi Miseferi, che ha regalato alcuni divertenti sketch, ricordando l’amico e partner. Presentata da Francesco Belziti, referente dell’Orchestra, e da Erica Cunsolo, giornalista de LaC ed inviata di Striscia la notizia, la serata celebrativa ha visto sul palco tutti i musicisti al completo, coadiuvati per l’occasione dalla Civica filarmonica di Modica, diretta dal maestro Francesco Di Pietro, con cui l’Orchestra di Cinquefrondi si è gemellata, e numerosi artisti: le gemelle Scarpari, vincitrici del programma televisivo “Ti lascio una canzone”; la cantante Ilenia Surace; il cantante e imitatore Luca Virago e i ballerini di Artedanza Calabria di Fabiola Ciminello, Asd Time for dancing di Domenico Napoli e Compagnia del balletto con le coreografie di Armando Gatto. Alla presenza del presidente onorario dell’Orchestra, nonché consigliere metropolitano Eduardo Lamberti Castronuovo, nel corso della manifestazione sono stati consegnati dei riconoscimenti a personaggi illustri del panorama calabrese: Gigi Miseferi; il presidente del Coni Maurizio Condipodero; il presidente della Asd pallavolo Cinquefrondi Mario Ceruso; la dirigente scolastica Pasqualina Zaccheria; il direttore del Conservatorio Cilea di Reggio Calabria Mariella Grande; l’imprenditore e promotore dell’evento Natale Princi; l’oncologo Giuseppe Curigliano; la Pro Loco di Taurianova (premio ritirato dal segretario Nello Stranges); il presidente del Premio Mia Martini Nino Romeo; lo stesso Lamberti Castronuovo; le Associazioni bandistiche Raso e Creazzo; il poeta in vernacolo Giuseppe Varone; l’Associazione Centro Anziani; l’Associazione Progetto Donna e alla memoria di Giacomo Battaglia (premio ritirato dalla sorella Angela) e del colonnello Cosimo Fazio (premio ritirato dal figlio Antonino Carlo). Il momento più emozionante della serata si è avuto con la presenza sul palco del sindaco Michele Conia e degli ex primi cittadini Marco Cascarano ed Alfredo Roselli che hanno ripercorso la nascita (avvenuta durante il quinquennio di Roselli) e l’affermazione dell’Orchestra in questi dieci anni, sostenuta ed incoraggiata dalle loro Amministrazioni.

