Calabria: cicogna bianca folgorata dopo un contatto con la linea elettrica

28 Agosto 2019 16:23

Calabria: l’animale e’ stato il contatto accidentale con i conduttori di una linea elettrica a media tensione a cui e’ rimasto appeso

Un esemplare adulto di cicogna bianca e’ stato trovato morto, folgorato, nelle vicinanze del Lago dell’Esaro tra i territori di Roggiano Gravina e Mottafollone. A riferirlo sono i volontari della Lipu di Rende. A rivelarsi fatale per l’animale e’ stato il contatto accidentale con i conduttori di una linea elettrica a media tensione a cui e’ rimasto appeso. La carcassa del volatile e’ stata recuperata dai volontari dell’associazione e dai tecnici di Enel Distribuzione. L’elettrocuzione come viene chiamato in gergo la scarica accidentale di corrente elettrica, e’ spesso un fenomeno mortale per uccelli con grande apertura alare come e’ il caso della Cicogna bianca. In questi anni la collaborazione tra Lipu Rende ed E-Distribuzione ha consentito l’installazione di circa ottanta piattaforme nido, su pali e tralicci elettrici, per favorire la nidificazione della Cicogna bianca in Calabria senza che sia mai accaduto nulla alle tante coppie che hanno utilizzato le strutture.

