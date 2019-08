Questa sera lo Spettacolo “Cervantes a Messina, prima e dopo Lepanto”

1 Agosto 2019 10:20

Questa sera, alle ore 21.00, sul Lago Grande di Ganzirri, sarà messo in scena lo Spettacolo “Cervantes a Messina, prima e dopo Lepanto” organizzato dall’associazione Aurora, in collaborazione con la Parrocchia S. Nicola di Bari e il Comune di Messina, nell’ambito della XI Edizione dello “Spettacolare Sbarco di Don Giovanni d’Austria”. Lo spettacolo, per la prima volta realizzato al centro del lago, con la regia di Umberto Vita, aprirà il calendario degli eventi di Ferragosto messo a punto dal Comune di Messina. Interpretato nella prima parte da Guillermo Lopez delle Isole Canarie, il giovane ventiquattrenne Miguel Cervantes Cervantes, giunto a Messina a bordo della “Marquesa”, per unirsi alla Flotta di Don Giovanni d’Austria, racconterà il porto e la città vista con i suoi occhi nell’agosto del 1571. Con le musiche tratte dall’Opera “Cervantes, il poeta di Lepanto”, scritta da Enzo Caruso e Matteo Brancato e ambientata a Messina, si alterneranno le canzoni interpretate da Clara Santamaria e Guillermo Lopez. Nella seconda parte, dopo la partenza per Lepanto, Cervantes tornerà ferito a Messina per essere ricoverato nel Grande Ospedale. Sarà quindi Gaspare Balsamo, uno dei cuntastorie più bravi della scena siciliana, ad interpretare “Il Cunto dei Cunti. Il titanico scontro tra Don Giovanni e Alì Pashà”. Intanto ieri Confcommercio in collaborazione con l’associazione Aurora e l’amministrazione comunale nel corso di una conferenza/aperitivo ha lanciato una proposta rivolta agli operatori commerciali della città: fare rete affinché la manifestazione diventi motivo di rilancio per le attività alberghiere e di ristorazione. “Siamo molto soddisfatti, ha affermato il Presidente di Confcommercio Carmelo Picciotto, che molti esercenti abbiano già accettato di aderire alla nostra proposta offrendo menù ad hoc e tariffe dedicate a quanti raggiungeranno la città di Messina per partecipare alla manifestazione dello Spettacolare sbarco di Don Giovanni d’Austria a Messina. Collegandosi al sito web della Confcommercio Messina sarà possibile conoscere la lista delle attività convenzionate. L’auspicio, ha concluso Picciotto, è che anche gli altri operatori commerciali aderiscano comprendendo l’importanza di fare rete”. Ricordiamo l’appuntamento di domani, venerdì 2 agosto al Monastero di S. Placido Calonerò ore 18.00 “Malvasie senza confine”: Convegno, esposizione di prodotti, degustazioni, abbinamenti gastronomici e sapori dal Veneto, Corfù, Sicilia e Calabria. Evento realizzato grazie alla collaborazione con l’istituto agrario e la Fondazione Its Albatros.

