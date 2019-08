27 Agosto 2019 22:05

Catanzaro, Wanda Ferro: “la decisione di Abramo di dedicare una serata di Settembre al Parco a Rino Amato mi riempie di gioia. La sua grande passione sono stati il valore aggiunto di una rassegna che abbiamo voluto fin dall’inizio del tutto originale e innovativa”

“La decisione di Sergio Abramo di dedicare una serata di Settembre al Parco a Rino Amato mi riempie di gioia e di commozione. La sua grande passione, la sua straordinaria competenza in materia musicale, sono stati il valore aggiunto di una rassegna che abbiamo voluto fin dall’inizio del tutto originale e innovativa”. E’ quanto afferma il deputato di Fratelli d’Italia, ed ex presidente della Provincia, Wanda Ferro. “La scelta di non percorrere la strada della musica nazionalpopolare, sicura garanzia di pubblico, ma di puntare sulla qualità offerta dai grandi protagonisti del rock internazionale è stata coraggiosa, ma ha premiato. Settembre al Parco – spiega Wanda Ferro – è diventato così un evento unico nel suo genere, capace di attrarre appassionati da tutto il Sud Italia e oltre. Ricordo quando, con Sergio Abramo sindaco ed io assessore alla Cultura, tentammo i primi innesti di musica rock “di nicchia” all’interno di “Una città per cantare”, con i concerti di James Brown, Solomon Burke, Anastacia, Earth, Wind & Fire, Billy Cobham. Il pubblico rispose timidamente, ma iniziammo a tracciare un percorso che trovò la sua piena realizzazione con Settembre al Parco, prima con la presidenza di Michele Traversa – allora ero consigliere e componente della commissione Cultura – e poi con la mia. Grazie soprattutto ai continui confronti con Rino, con Giacinto Lucchino, con Luisa Parrelli, siamo riusciti a portare a Catanzaro alcuni tra i più grandi protagonisti della scena rock internazionale. Ricordo ancora l’emozione della prima edizione con Billy Cobham e Martha Reeves, e poi negli anni l’arrivo di grandi leggende del rock come Ben E. King, Tony Hadley, Joan Armatrading, Ian Hunter, i Jefferson Starship, i Canned Heat, Jack Bruce, David Marks, gli Yardbirds e i Big Brother, solo per citarne alcuni, senza dimenticare Al Jarreau e lo straordinario concerto di James Taylor al Politeama per “Aspettando Settembre al Parco” organizzati insieme a Ruggero Pegna. In quegli anni nacque l’idea di realizzare a Catanzaro un Museo del Rock, grazie anche alla disponibilità e all’impegno di un collezionista ed appassionato come Piergiorgio Caruso, che è poi diventata realtà grazie alla cessione dei locali dall’Amministrazione provinciale al Comune. Ringrazio Sergio Abramo innanzitutto per la grande attenzione e la cura che sta dedicando al Parco della biodiversità, tornato allo splendore di un tempo, e lo ringrazio per aver deciso di ricordare Rino durante Settembre al Parco, un evento al quale abbiamo per anni dedicato grande passione e impegno, per riuscire a far battere nostra città, almeno in quei pochi giorni di fine estate, il cuore del rock internazionale”.

Valuta questo articolo