Reggio Calabria, festa di 18 anni sul terrazzo del Castello Aragonese: “imbarazzante la gestione dei beni storici della nostra città”

22 Agosto 2019 20:19

Reggio Calabria, festa di 18 anni sul terrazzo del Castello Aragonese: “l’uso improprio di uno dei beni simbolo della nostra Città ha creato un danno d’immagine gravissimo”

“È inaccettabile quanto accaduto al Castello Aragonese la scorsa notte. L’uso improprio di uno dei beni simbolo della nostra Città ha creato un danno d’immagine gravissimo. L’Amministrazione Falcomatà questa volta ha superato ogni aspettativa e addirittura è arrivata a consentire impropriamente lo svolgimento di una festa di 18 anni nella terrazza del nostro bellissimo Castello“, è quanto scrivono in una nota i consiglieri comunali di Forza Italia Mary Caracciolo, Lucio Dattola, Pasquale Imbalzano, Giuseppe D’Ascoli. Un uso improprio del Castello, così come certificato dallo stesso Dirigente al ramo, che ricorda l’affaire Miramare, e che vogliamo sperare non sia stato un modo per favorire il conoscente di turno. Il video divenuto virale ha mostrato all’Italia intera ancora una volta la debolezza nella gestione dei Beni di proprietà del Comune di Reggio Calabria. Per tale ragione presenteremo come Gruppo di Forza Italia un’interrogazione scritta, al fine di capire non solo come sia stato possibile ciò, ma tra l’altro a cosa è stata dovuta l’assoluta mancanza di vigilanza della struttura, che ha consentito lo svolgimento di una tal simile festa”, concludono.

