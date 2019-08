Messina, casotto telemetrico a Forte Cavalli: Sorbello chiede al Comune di costituirsi parte civile

5 Agosto 2019 09:36

“Il Comune di Messna dovrebbe attenzionare la questione attraverso il contenzioso per chiedere il ripristino della situazione quo ante ed eventualmente costituirsi parte civile nei confronti dei responsabili di cui sarà accertata la responsabilità nel futuro processo“- a dirlo è il consigliere comunale del Gruppo Misto Salvatore Sorbello che riaccende i riflettori sul caso del casotto telemetrico risalente al 1890. La struttura in metallo è stata trasferita da Forte Schiaffino a Forte Cavalli con provvedimento autorizzativo di spostamento temporaneo da parte della sovraintendenza nel maggio 2018, “non senza il danneggiamento del parapetto in muratura sottostante“- ricorda il consigliere. “A seguito di ciò– precisa Sorbello– si lamentano plurime violazioni presenti sia nel codice penale sia nel codice di tutela dei beni culturali e del paesaggio, per i quali dovrebbe insistere Procedimento Penale pendente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Messina, a seguito di denuncia presentata da alcuni cittadini in data 10 agosto 2018 dinanzi al Comando Provinciale dei CC. di Messina”.