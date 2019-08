Carmine Laurendi nella Casa Circondariale di Locri

29 Agosto 2019 09:16

La poesia contro ogni discriminazione: Carmine Laurendi oggi pomeriggio nella Casa Circondariale di Locri

Dopo il successo dell’evento di “Sentiti ‘sta Vuci” organizzato dall’Aced (Associazione Cultura e Dialetti) che ha visto protagonisti i bambini, il poeta Carmine Laurendi si dedicherà al progetto nella Casa Circondariale di Locri e oggi pomeriggio svolgerà il suo incontro mensile. Il progetto che è gia iniziato un paio di mesi fa ha lo scopo di sensibilizzare attraverso la poesia chi si trova in carcere e per fare emergere nuovi talenti e far scoprire le proprie passioni: “la poesia è una forma d’arte e come tutte le arti potrebbe allontare i giovani dalle cattive strade, attirando la loro attenzione e offrendo loro una nuova speranza; in questo sento di poter affermare che la poesia ha un ruolo salvifico”. Con questo proponimento il poeta dialettale calabrese si è dedicato con abnegazione e ardore al progetto.

