Capo d’Orlando: ecco tutti gli appuntamenti per il Ferragosto

13 Agosto 2019 13:46

Gli appuntamenti dei giorni di Ferragosto a Capo d’Orlando: giorno 15, come da tradizione, si celebra Maria Santissima di Porto Salvo, protettrice del pescatori

Domani, mercoledì 14, la balera sotto il castello Bastione ci accompagnerà nella lunga notte di Ferragosto.

Giorno 15, come da tradizione, Capo d’Orlando celebra Maria Santissima di Porto Salvo, protettrice del pescatori. Sul lungomare Andrea Doria, nel tratto compreso tra Piazza Caracciolo e l’incrocio con via Roma, verranno allestite circa 30 bancarelle.

Nel tardo pomeriggio si svolgerà la consueta processione a mare del simulacro di Maria SS. e alle 23,30 si potrà assistere ai fuochi d’artificio.

In considerazione del grande afflusso di pubblico, l’ufficio turistico di Piazza Caracciolo sul lungomare Andrea Doria ospiterà anche un presidio di pronto intervento medico con ambulanza.

Venerdì 16 agosto, alle 21 a Piscittina, si terrà la 9ª Sagra del muretto, con degustazioni e intrattenimento musicale.

