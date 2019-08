Capo d’ Orlando: ecco gli appuntamenti estivi fino al 5 Agosto

2 Agosto 2019 18:28

Continuano a pieno regime gli spettacoli organizzati nel cartellone dell’estate di Capo d’Orlando

Proseguono a pieno regime gli spettacoli organizzati nel cartellone dell’estate orlandina. Dopo il pienone dello scorso fine settimana con il cabaret di Massimo Spata, l’apprezzato concerto dell’Harmonic Quintet, i festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie a Scafa e l’applauditissima opera della Cavalleria Rusticana, si prosegue con la musica e il teatro. Ieri sera, consueto successo al Parco di Scafa per la “Balera sotto le Stelle”, mentre stasera nell’isola pedonale del centro, concerto del gruppo Shocase per il “III Music Indie Contest 2019” dedicato alla musica emergente. Alle 21,30, inoltre, il Castello Bastione ospiterà la commedia teatrale “Il Deputato” di Tuccio Musumeci, a cura della Compagnia Teatrale “Tabularasa”. Domani, sabato 3 agosto, alle 21 nuovo appuntamento in Piazza Matteotti con il “III Music Indie Contest 2019” e il concerto della rock band dei Mescalina, protagonista dell’ultimo Sanremo Giovani.

Domenica 4 agosto alle 21 al Parco Scafa, spettacolo di danza con i campioni nazionali, Salvatore Caliò e Agata Maiorana. Al Porto Turistico di Capo d’Orlando Marina, “Echoes di Terra d’amare – Sfilata a cura della stilista Anna Parisi. Sempre domenica alle 21,30 in Piazza Matteotti, Elenka Summer Tour 2019, con “Massimo Minutella & Lab Orchestra” e il cabaret di “Toti e Totino”. Infine, lunedì 5 agosto, tributo a Baglioni e Morandi in Piazza Matteotti con il concerto “Omaggio ai Capitani Coraggiosi”, mentre a San Martino inizia il “Torneo di briscola a coppie”, a cura dell’Associazione Ranocchia Club.

Valuta questo articolo