Tenta rapina in banca: arrestato il cantautore Francesco Zampaglione, fratello del leader dei Tiromancino

30 Agosto 2019 19:44

Arrestato il fratello del leader dei Tiromancino: il cantautore e compositore 49enne ha tentato un colpo in banca

Francesco Zampaglione, fratello del leader dei Tiromancino, Federico, è stato arrestato per tentata rapina in banca. Il cantautore e compositore 49enne nel primo pomeriggio di ieri ha tentato un colpo presso la filiale di Circonvallazione Gianicolense a Roma. Ha fatto irruzione nei locali minacciando i dipendenti con un pistola giocattolo, ma priva del tappo rosso. Il cassiere è riuscito a mettere in fuga il 49enne, che poi è stato bloccato dagli agenti nei pressi della banca. Zampaglione prima di darsi alla fuga avrebbe morso il cassiere a un braccio e alla vista dei poliziotti non ha opposto resistenza. Nei suoi confronti la Procura di Roma ha chiesto la convalida dell’arresto. L’udienza davanti al gip Clementina Forleo è fissata per domani nel carcere di Regina Coeli. Alla base dell’insano gesto ci sarebbero motivi economici. Dopo la lite col fratello Federico e l’addio ai Tiromancino, Francesco ha continuato a lavorare in campo musicale e delle arti visive.

